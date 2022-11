L'Enfaf femení trenca la seva ratxa i perd al camp del Santa Perpètua

Actualitzada 13/11/2022 a les 06:59

L’Enfaf Construccions Modernes va caure al Municipal Paco Navarro contra l’Unificació CF Santa Perpètua per 2 a 1, en un partit on les andorranes no van saber interpretar les febleses de les rivals. Les noies de Carlos Sánchez el Maño es van avançar amb un gol de Míriam Tizón al minut 25 de partit, i van saber tenir el control fins entrada la segona part. A la represa, les catalanes es van mostrar més efectives i van aprofitar les errades puntuals per remuntar el resultat amb dos gols, un al minut 55 signat per Irene Fernández i al 77, quan l’Enfaf havia merescut tornar a avançar-se, Tània Álvarez va donar la victòria a les catalanes. La derrota, tercera de la temporada per a les tricolors, trenca l’esplèndida ratxa de quatre victòries consecutives que les havia col·locat a la part alta de la classificació de Primera Divisió. Tot i perdre, l’Enfaf és encara quart a la classificació amb 16 punts.