Jornada de partits entre els quatre primers i els últims

Actualitzada 13/11/2022 a les 07:01

La Lliga Multissegur Assegurances disputa avui la novena jornada on els quatre primers classificats s’enfronten als quatre últims. El duel, a priori, més desigual serà el que enfronti al líder, l’Atlètic Escaldes, amb el cuer, l’UE Sant Julià. Els escaldencs buscaran tres punts més per seguir liderant la classificació contra uns lauredians en plena crisi econòmica i esportiva que sumen cinc derrotes consecutives.La jornada l’obrirà el duel entre l’UE Santa Coloma i l’UE Engordany, on els colomencs buscaran un triomf que posi pressió a l’Atlètic Escaldes a la part alta. A les 13.30 hores, Diari TV emetrà el duel entre el FC Santa Coloma i el FC Ordino, on el conjunt de Cheryshev vol tornar a guanyar després de dos partits sense fer-ho, mentre que l’FC Ordino, que suma un punt dels últims 12, vol sortir de la part baixa. Per últim, l’Inter Escaldes i la Penya Encarnada tanquen la jornada a les 18.30 hores també a Diari TV.