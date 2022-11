L’FC Andorra supera a domicili el Manacor i es classifica per a la segona ronda de la competició del KO

L’FC Andorra va complir els pronòstics i va accedir a la segona eliminatòria de la Copa del Rei després d’imposar-se al CE Manacor per 1-3 amb gols de Pau Casadesús, Marc Fernández i Jacobo. Tot i un inici complicat, on els locals van sortir millor, els homes d’Eder Sarabia van demostrar la seva superior categoria respecte al conjunt balear, de Tercera RFEF, i van acabar treient endavant el partit a Na Capellera.



Els tricolors no van entrar del tot bé al partit, tot i forçar dos córners només començar, i van veure com van ser els locals els que van gaudir