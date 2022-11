La selecció s'imposa al Brasil i ja és a semifinals

Els tricolors es jugaran passar a la final contra Colòmbia

La selecció absoluta d’hoquei patins va classificar-se per a les semifinals del Mundial B, que s’emmarca als World Skate Games de l’Argentina, després de superar el Brasil per 4 a 0. Els nois de Manel Rubio van ser els amos del partit en tot moment i van superar la selecció sud-americana en un duel rodó on la victòria no va perillar. Els tricolors es jugaran avui (23.30 hores, hora andorrana) una plaça a la final contra Colòmbia, que ahir va superar Austràlia 7 a 2.



Andorra va dominar des del primer moment i va ser passat l’equador de la primera meitat

