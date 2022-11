L'FC Andorra segueix endavant a la Copa del Rei (1-3)

Actualitzada 12/11/2022 a les 17:59

L'FC Andorra s'ha classificat per a la segona ronda de la Copa del Rei després d'imposar-se 1-3 a domicili al CD Manacor de la Tercera RFEF. Els gols de Pau Casadesús, Marc Fernández i Jacobo han segellat el passi dels tricolors en un partit en què no han arrencat del tot bé, però on han pogut complir l'expedient davant dels balears.Els tricolors, tot i arrencar amb dos córners seguits, han començat un pèl adormits i això ho ha aprofitat el Manacor, fruit també de l'excitació del partit, per dominar d'inici i posar a prova al debutant Marc Vidal. Els homes d'Eder Sarabia han anat millorant a poc a poc mentre passaven els minuts, i ha pogut obrir el marcador al minut 35 després d'una gran jugada de Pau Casadesús que ha culminat amb un xut creuat de Xavi Ginard per posar el 0-1. Bover ha tingut el segon tot seguit, però el seu tir ha marxat alt, i el duel ha marxat al descans amb el 0-1 a l'electrònic.A la represa, Marc Fernández ha encarrilat el duel amb el 0-2. L'extrem ha aprofitat una passada de Pampín després d'una bona recuperació prop de l'àrea rival per ampliar la diferència. Els locals no s'han rendit ni molt menys, i han reaccionat amb una pilota de Vecina al travesser. Els tricolors han seguit buscant també el gol, i Rubén Bover l'ha tingut a les seves botes, tot i que un defensa l'ha pogut treure, però on no ha pogut fer res el Manacor ha estat en el 0-3 que ha anotat Jacobo des del punt de penal després d'una jugada per la dreta de Marc Fernández que li ha posat la pilota a l'atacant madrileny per sentenciar el partit.El Manacor ha seguit buscant el gol i l'ha trobat al minut 59 gràcies a Nico a la sortida d'un córner en un tir que ha tocat el travesser i ha acabat entrant. Sarabia ha mogut la banqueta i els balears s'han animat al tram final a la recerca d'un altre gol, però el marcador ja no s'ha tornat a moure i l'FC Andorra ha certificat la seva classificació per a la segona eliminatòria.El sorteig de la segona ronda se celebrarà el dimecres vinent a la tarda, i els tricolors no podran enfrontar-se encara a un equip de Primera Divisió.