L'FC Andorra s'estrena demà a LaLiga Genuine

Actualitzada 11/11/2022 a les 07:00

L’FC Andorra s’estrenarà aquest cap de setmana a LaLiga Genuine, una iniciativa organitzada per LaLiga amb una competició futbolística amb jugadors amb diversitat funcional. L’equip neix de l’acord de col·laboració entre l’entitat tricolor i Special Olympics Andorra, i s’estrenarà a partir de demà al país, on hi haurà la primera etapa d’aquesta competició amb un total de 44 equips, amb els del Principat i el Reial Madrid com a novetats. Els tricolors, al grup Respeto, s’enfrontaran a Athletic Club, Osca i Ponferradina.El capità de l’FC Andorra Genuine, Albert Morales, va destacar que “estem molt agraïts al club, sabem que trobarem equips forts i haurem d’entrenar”, mentre que l’entrenadora, Montse Sánchez, va dir que “és una il·lusió màxima”. El president d’Special Olympics Andorra, Jordi Mora, va afirmar que “poder dur a terme un projecte com aquest és un somni fet realitat”, i el director general de l’FC Andorra, Jaume Nogués, va cloure que “és una molt bona oportunitat per al club”.