Axel Esteve estudia fer la Copa del Món a Val-d'Isère

Actualitzada 11/11/2022 a les 07:07

Axel Esteve i l’equip tècnic estudien la possibilitat que l’esquiador sigui a la prova de la Copa del Món d’eslàlom de l’11 de desembre a Val-d’Isère. “S’ha recuperat de la lesió de fa dos anys i està mostrant que té les capacitats per ser un molt bon eslalomista”, va manifestar l’entrenador Fred Beauviel. Per la seva part, el director de la secció d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va destacar que Esteve està esquiant “fort, la qual cosa va demostrar a Ushuaia, on va obrir la temporada amb 23,42 punts FIS, el seu millor resultat de sempre, i la segona posició a l’eslàlom SAC de Cerro Castor”. Per tant, Vidosa va reconèixer que “si en els entrenaments segueix demostrant aquest gran estat de forma, i veient que té la possibilitat de córrer la Copa del Món perquè està entre els 150 millors del rànquing en eslàlom –és el 129–, hi pot participar; només hem de decidir nosaltres si hi va o no”. Una altra raó per fer competir Esteve és que el calendari de la Copa d’Europa comença més tard, el 15 de desembre.