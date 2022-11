Més de 3,5 milions d'euros en subvencions i ajudes a l'esport

Actualitzada 10/11/2022 a les 12:50

Govern ha atorgat un total de 3.679.827 euros en subvencions i ajudes puntuals a federacions i entitats esportives, una xifra un 14,8% més alta que l'any passat, segons publica avui el departament d'Estadística. En aquest sentit, 3.559.827 euros s'han destinat a federacions i entitats esportives, destacant la Federació Andorrana d'Esquí com a la més beneficiada amb un 27,6% de l'import.Els ajuts puntuals de segona convocatòria sumen un total de 120.000 euros, amb un 37,5% adjudicat a la Federació Andorrana d'Esquí, un 13,3% a la Federació Andorrana de Karate, un 9,6% a la Federació Andorrana de Judo i un 6,6% a la Federació Andorrana de Bàsquet, segons el departament.Estadística també ha fet públic un informe referent a l'esport federat on informa que en la temporada d'enguany el nombre de llicències han apujat en un 8%, situant-se en 8.324. D'aquestes, 3.345 formen part de federacions d'esports col·lectius, 4.040 a federacions d'esports individuals i 939 a clubs històrics. Dins dels esports col·lectius destaquen les 2.032 llicències de la Federació Andorrana de Futbol, que augmenten un 19% respecte a la temporada anterior. En esports individuals la federació que engloba més llicències és la d'esquí, amb 1.085.Desglossant les llicències esportives per sexe, enguany s'han notificat 6.085 llicències corresponent a homes i 2.239 de dones federades, destacant un augment del 6,6 i del 12,5% respectivament en comparació a l'any passat.