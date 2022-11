L'equip tècnic de Verdú adapta la planificació en no competir a Lech

Actualitzada 10/11/2022 a les 07:09

Després de la cancel·lació de la Copa del Món de Lech (Àustria), l’equip tècnic de Joan Verdú s’ha vist obligat a canviar la preparació d’aquesta primera part de la temporada.Quan es va conèixer la cancel·lació de la prova austríaca que s’havia de disputar diumenge vinent, l’andorrà va allargar la seva estada a Saas Fee amb entrenaments de supergegant, per tornar a Andorra uns dies i adaptar la seva preparació amb un bloc físic adient. El 23 de novembre viatjarà el cos tècnic a Zinal (Suïssa) per preparar la pista el dia 24. El dia 27 serà Joan Verdú qui es desplaçarà a l’estació suïssa per tenir el primer dia d’esquí el dia 28.A partir d’aquí, el calendari queda fixat per a l’esquiador andorrà d’aquesta manera; el 6 i 7 de desembre competirà a les proves de Copa d’Europa de supergegant de Santa Caterina (Itàlia), mentre que el dia 10 disputarà la Copa del Món de gegant de Val-d’Isère i els dies 18 i 19 les dues proves de la Copa del Món de gegant d’Alta Badia (Itàlia) i, després de Nadal, el 7 de gener anirà a la Copa del Món de gegant d’Adelboden (Suïssa).