Actualitzada 10/11/2022 a les 07:10

El Club Natació Serradells organitza aquest dissabte el 31è Trofeu internacional Hipocampus de natació. Així, el club torna als Serradells en piscina olímpica i hi haurà quatre proves: 50, 100 i 200 lliures i 8x50 lliures mixtos. A més, hi ha més de 300 nedadors de Catalu­nya i Andorra inscrits per a la cita de dissabte.