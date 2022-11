Andorra suma el primer triomf i lluitarà pel Mundial A (3-5)

Actualitzada 10/11/2022 a les 06:53

La selecció andorrana va aconseguir la primera victòria en el Mundial B dels World Skate Games de San Juan (Argentina) davant el combinat d’Àustria per 3 a 5. L’equip tricolor, que finalitza la primera fase com a segon de grup amb 4 punts, es va saber refer d’un inici de partit complicat amb dos gols de Zehrer, que va avançar Àustria en dues ocasions. Els gols de Nil Dilmé i el primer de Bernat Picanyol, que en va fer tres, van permetre a Andorra empatar fins a dos cops (2-2) ja ben entrada la segona part. Andorra va demostrar orgull, creure en el treball fet i bon ritme de pilota, i es van col·locar amb un parcial de 2 a 5 a favor amb tres gols consecutius –dos més de Bernat Picanyol i un d’Arnau Dilmé– que van trencar el partit. Àustria només va poder restar amb un tercer gol.El seleccionador, Manel Rubio, es va mostrar molt content per assolir la primera victòria al campionat. “Necessitàvem sumar-la i treure’ns aquest pes de sobre, aquesta pressió, i ara no tenim l’ansietat de no haver-la aconseguit encara”, va afegir. Avui la selecció sabrà quin rival tindrà en els quarts de final del torneig –Colòmbia, Brasil o Suïssa– i els esculls que haurà de superar en cas d’arribar a la final i mantenir opcions d’accedir al Mundial A.