La Purito aspira a tornar a les xifres prepandèmiques

Actualitzada 09/11/2022 a les 18:16

L'organització de La Purito Andorra espera recuperar el número de inscrits assolits el 2019, abans de l'esclat de la pandèmia, quan es van fregar els gairebé 3.000 corredors. La marxa cicloturista va tornar aquest agost en la seva sisena edició, després de dos anys d'absència forçada per la covid, i amb una limitació de 1.800 participants que es podrà relaxar per a la propera cita, també el primer cap de setmana d'agost del 2023. La prova i Andbank han signat la renovació del seu vincle per tres anys més i es mantindrà per a la propera edició els mateixos recorreguts i l'esperit familiar de la marxa, que no serà cronometrada.