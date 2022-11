Els joves pilots de l'ACA tanquen a Gironella un curs molt regular

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:55

La 33a Pujada Gironella-Casserres, puntuable per al Campionat de Catalunya de muntanya, va tancar una temporada molt regular per als joves pilots de l’ACA. Marc Solsona va ser cinquè amb l’Speed Car GTR, Ian Porté, sisè al volant del Silver Car S2 i Marcel Muxella va finalitzar 12è amb el Renault Alpa FR92 a la gran cita del Berguedà. Els tres joves pilots de l’ACA van tenir un paper protagonista disputant les primeres posicions a pilots amb més experiència. Solsona va explicar que “a la general estem situats tercers del Campionat de Catalunya i ja tenim ganes d’afrontar la temporada que ve, amb molta ambició, sabent que anem pel bon camí”. Per Porté, “la valoració d’aquesta primera temporada és molt bona, amb cinc curses en què hem après molt”, i Muxella va acabar el curs “amb molt bones sensacions”.