Els germans Font acaben el Campionat d'Espanya amb regust agredolç

Actualitzada 09/11/2022 a les 06:54

La ciutat d’Almedina (Ciudad Real) va acollir la darrera prova del Campionat d’Espanya de Hard Enduro, que va tenir un regust certament agredolç per als germans Font. El Miquel va ocupar la 12a posició final mentre que el Marc va haver d’abandonar quan era 8è. A més, en el seu cas, es va mostrar sempre entre els millors de la prova, va arribar a ocupar la segona plaça, però no va poder travessar la línia d’arribada a causa d’un problema a la KTM que el va obligar a deixar la prova.D’altra banda, Miquel Font va plantejar una prova més conservadora que li va donar un bon resultat. En el pròleg, completades les dues voltes al traçat, va acabar en la 21a, posició i, a partir d’aquí, va fer una excel·lent remuntada que el va portar a estar molt a prop del Top 10 final. Si no es presenta cap canvi en el calendari, els germans Font estaran diumenge a Beixalís per disputar l’última cita del Campionat d’Andorra d’enducròs.