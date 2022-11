La derrota deixa la selecció sense opcions de pujar al Mundial A

La selecció andorrana va perdre ahir a La Superiora de San Juan (Argentina) davant Alemanya per 4 a 2 en el segon partit del Mundial B dels World Skate Games. La derrota deixa els tricolors sense opcions de ser líders de grup i, per tant, de lluitar per l’ascens al Mundial A. Els germànics es van avançar mitjançant Niko Morovic, però Nil Dilmé va signar l’empat a un faltant sis minuts per al descans i donant oxigen als tricolors. Abans del pas per vestidors, Alemanya es va tornar a avançar amb un gol de Chris Rindfleisch. A la segona part,