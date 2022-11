Actualitzada 08/11/2022 a les 06:53

EL MUNDIAL JÚNIOR, OBJECTIU DE DEL RIO I GRIOCHE

En la posada en escena del nou curs també es van trobar els dos fondistes júniors de la FAE, Gina del Rio i Quim Grioche. El director tècnic, Joan Erola, va subratllar la prioritat del “procés de formació” dels esportistes, però sense descuidar els bons resultats. En aquest sentit, el tècnic va explicar que el gran repte per a la nouvinguda temporada és el Mundial júnior de Whistler (Canadà), que se celebra del 28 de gener al 4 de febrer. Del Rio i Grioche –que disputarà la darrera temporada com a júnior– tenen una classificatòria interna a la FAE per poder anar a la gran cita canadenca. Erola, a més, va deixar clar que la general de la Copa d’Europa serà el segon objectiu per a la secció. Gina del Rio va comentar que el Mundial li fa “molta il·lusió”, tot i que és conscient que ha de superar la classificació interna de la FAE. “És una gran motivació perquè a més em quedarà un any de júnior i tinc bastants objectius optimistes, espero”, va afegir. L’equip debutarà el dia 26 a les primeres proves FIS.

La nova temporada està a punt d’apujar el teló per a la secció de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE). Els focus, evidentment, estan a sobre d’Irineu Esteve, que afrontarà un curs amb l’indiscutible objectiu de retrobar-se després d’un darrer any en què ell mateix va reconèixer haver-se “estancat” en els resultats. El fondista ha estat sempre el primer a subratllar que necessita un salt de qualitat i espera que en aquest nou curs es pugui veure la millora.El director de la secció de fons de la FAE, Joan Erola, va explicar ahir que “estic content amb la preparació que ha tingut l’Irineu. Vam tenir el petit entrebanc amb la lesió el mes d’agost, però ja està recuperat”. El tècnic va afegir que “ara partim en millors condicions que l’any passat, quan va tenir els problemes respiratoris”, i va exposar que l’objectiu del fondista és “superar els resultats de l’any passat, que va ser un any complicat”. En aquest sentit, va apuntar que “hem d’estar a un nivell molt més alt i l’objectiu principal serà la Copa del Món i el Mundial, a més del Tour d’Ski”. El mateix Esteve va sostenir que “he tingut dues pretemporades diferents: abans del juliol estava a un nivell molt alt, em trobava molt bé, com mai. Després, la lesió, i fins ara no m’acabo de trobar tan bé. Sé que estic bastant bé físicament i tot i que mentalment em costa una mica més, espero estar al nivell”. Esteve començarà directament en la prova de la Copa del Món del 26 de novembre, a Ruka (Finlàndia), per continuar a les cites de Copa del Món de Lillehammer (2 de desembre) i Davos (17 de desembre). Finalment, no participarà a Beitostolen (Noruega, 9 de desembre) per poder preparar bé el Tour d’Ski.Per part seva, Carola Vila farà un calendari mixt i iniciarà la temporada amb les primeres curses FIS, per després fer tot el circuit de la Copa d’Europa, amb la voluntat “d’acumular confiança i més motivació, tot i fer un pas enrere en certa manera”, va comentar la fondista. “L’any passat la vam iniciar a la Copa del Món. Aquest any hem decidit començar en proves FIS i de Copa d’Europa. Farà alguna cursa de la Copa del Món però sempre en funció de com es trobi ella i, a més, en proves en què realment tinguem opcions d’aconseguir aquest Top 30 del qual l’any passat ens vam quedar a prop però no vam poder assolir”, va explicar Erola. Amb aquest calendari mixt, el tècnic considera que Vila pot arribar a aquestes curses en millors condicions i buscar el Top 30 en alguna Copa del Món.