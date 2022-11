El Crèdit Andorrà Open organitza un torneig sub 14 per a nois i noies

Actualitzada 08/11/2022 a les 06:51

El Crèdit Andorrà Open, organitzat per Tennium, portarà el millor tennis internacional al Principat: el primer WTA 125 femení de la història del país. El torneig es durà a terme del 28 de novembre al 4 de desembre al Poliesportiu d’Andorra. A la vegada, i coincidint amb la celebració del torneig al país que tindrà Vicky Jiménez com a principal reclam, l’organització ha decidit apostar pels joves valors del tennis andorrà i, en les mateixes dates del torneig WTA 125, organitza un torneig sub 14. La competició està pensada per a nens i nenes de 14 anys o menys i consistirà en un quadre masculí i un altre de femení en els quals hi haurà vuit tennistes en cadascun. La competició es jugarà des del 2 fins al 4 de desembre a les mateixes pistes que el torneig professional, al Poliesportiu d’Andorra.