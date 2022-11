Dos penals fallats per Adrià Antequera i Tiago deixen Andorra sense el triomf

La selecció absoluta va fregar la victòria davant Austràlia en el primer partit del Mundial B dels World Skate Games, que s’estan celebrant a les instal·lacions de La Superiora, a San Juan (Argentina), i va signar unes taules terapèutiques i en el darrer alè davant Austràlia (4-4).



Els homes de Manel Rubio van fer un partit molt seriós però van pagar massa cares les errades, ja que dos penals fallats, un per Adrià Antequera i l’altre per Tiago Barros, podien haver suposat molt millor premi per a la selecció. Andorra va començar molt bé i amb unes intencions que van cristal·litzar