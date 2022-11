Irineu Esteve assegura arribar "físicament bé" a l'inici del curs

Actualitzada 07/11/2022 a les 14:04

Irineu Esteve i Carola Vila tornaran a encapçalar, un any més, la secció de fons de la federació. El fondista ha oblidat la inoportuna luxació de clavícula que va patir, que va tallar la seva progressió en la preparació, i apunta que "crec que he tingut dues pretemporades diferents. La primera, fins principis d'agost, on no esperava estar físicament tant bé i em va sobtar a nivell positiu poder rendir com ho vaig fer a les curses de Noruega. Mai m'havia trobat així". En l'altre vessant destaca que "vaig tenir la lesió del braç i no m'he trobat del tot bé ni al nivell que hauria d'estar. Físicament estic bé per començar les copes del món estic, tot i que psicològicament m'està costant una mica més". Els grans objectius d'Esteve tornaran a ser el Mundial i el Tour d'ski i el responsable federatiu de la secció, Joan Erola, ha recordat que la voluntat és que el fondista "pugui mantenir el nivell de les millors curses i estar en copes del món i Mundials entre el top 10 i el 20". D'altra banda, amb Carola Vila "es farà un pas enrera" i farà un calendari mixt per abordar copes d'Europa amb la intenció d'agafar confiança per alternar-les amb algunes copes del món.