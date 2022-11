Inici per estar satisfets

L’FC Andorra arriba a la primera de les aturades de la lliga en una posició tranquil·la a la zona mitjana de la taula

Tot i que encara cueja l’actuació arbitral de Galech Apezteguía i Sagués Oscoz amb les mans no assenyalades a Fausto Tienza en el gol del Racing, i amb el penal no assenyalat a Dani Fernández també per unes mans, l’aturada de la Lliga SmartBank és un bon moment per fer un balanç de l’estrena de l’FC Andorra al futbol professional. Des de l’excel·lent debut del 15 d’agost a Oviedo amb victòria 0-1, els tricolors han sumat 13 setmanes consecutives de competició sense descans, i ara estaran 14 dies sense disputar cap partit de lliga, però no sense jugar, perquè dissabte