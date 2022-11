Andorra torna amb sis medalles de Luxemburg

Actualitzada 07/11/2022 a les 06:47

L’equip nacional de judo va tornar amb un total de sis medalles de Luxemburg, on el cap de setmana va disputar-se la primera edició de l’Europeu de Petits Estats, presa de contacte de cara als Jocs dels Petits Estats que es faran a Malta al maig.L’actuació més destacada va ser per a Alda Babi, que es va penjar la medalla d’or en menys de 52 quilos. L’equip va sumar també quatre medalles de plata, amb les de Neus Hernández i Isona Cerro en les competicions cadet, i les de Lia Povedano i Joël Rossell entre els sèniors. Finalment, Marc Reig va sumar l’únic bronze de la delegació després d’imposar-se amb claredat a la final de consolació. L’equip no va poder arrodonir ahir la bona actuació a la competició d’equips mixtos, i va caure al combat de la lluita pel bronze contra Malta.