Actualitzada 06/11/2022 a les 06:45

L’equip EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) sub-16 de la FAE va fer una estada a l’estació italiana de Val Senales per continuar posant-se a punt per a l’inici de la temporada. El conjunt federatiu hi va trobar unes bones condicions i hi va poder preparar les modalitats d’eslàlom, gegant i supergegant.