Actualitzada 06/11/2022 a les 07:03

L’equip femení del VPC Andorra va encetar la seva participació a la Divisió d’Honor Catalana amb una derrota per 13-25 contra la Unió Esportiva Santboiana a Prada de Moles. Igual que a l’últim partit de la fase prèvia, les catalanes van mostrar-se superiors i es van acabar enduent la victòria. Les catalanes van avançar-se 0-3 amb un cop de càstig, però les tricolors van poder empatar al minut següent mitjançant la mateixa arma. A partir d’aquí, però, les de Sant Boi van aconseguir el domini i van arribar 3-18 al descans després de sumar tres assajos. A la represa, les tricolors van reduir diferències amb dos assajos (13-18), però les visitants van sentenciar el duel amb un assaig amb transformació posterior per arribar al 13-25 final. Les noies de Dani Raya es desplaçaran, diumenge vinent, a Barcelona per enfrontar-se al CEU, l’equip contra el qual l’any passat van proclamar-se campiones de Primera Catalana.