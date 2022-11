L’FC Andorra cau per la mínima contra el Racing, tot i dominar, amb un gol precedit d’unes més que possibles mans

L’FC Andorra va caure per la mínima, per 0-1, contra el Racing de Santander i no va poder sumar la tercera victòria en tot just una setmana. La falta d’encert i les errades defensant la pilota aturada van condemnar els tricolors en un duel marcat també per la nefasta actuació arbitral de Galech Apezteguia a la gespa i de Sagués Oscoz al VAR, que van donar el gol visitant després d’unes possibles mans de Fausto Tienza, i que no van veure unes altres mans claríssimes de Dani Fernández dins l’àrea. El guió va ser l’esperat des del primer instant, amb