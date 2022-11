Que no s'aturi la festa

L’FC Andorra rep el Racing de Santander amb l’objectiu de sumar la tercera victòria en tot just una setmana

Gairebé sense temps per assaborir el triomf a La Romareda, l’FC Andorra afronta el tercer partit d’aquesta setmana amb l’objectiu de sumar una nova victòria en la visita del Racing de Santander a l’Estadi Nacional (18.30 hores). Seguint les creences d’Eder Sarabia, s’espera que torni a canviar pràcticament tota l’alineació per rebre el conjunt càntabre, igual que havia fet anteriorment en els duels contra la Ponferradina i el Saragossa. No podrà disputar el partit d’avui Alex Petxarroman, que havia de tornar a la convocatòria, però que aquesta setmana va tornar a lesionar-se a l’isquiotibial de l’altra cama, i es preveu