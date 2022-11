Derrota de l'FC Andorra contra el Racing (0-1)

Actualitzada 05/11/2022 a les 20:28

L'FC Andorra ha perdut 0-1 contra el Racing de Santander per culpa d'un únic gol de Pol Moreno a la sortida d'un corner en un duel en què els tricolors han merescut més, però on s'han vist afectats per la manca d'efectivitat.Carlos Martínez ha tingut la primera en un tir que ha marxat alt, però Satrustegui, amb un cop de cap a la sortida d'un córner ha respost pels visitants. Els tricolors han estat els amos del partit, i han generat ocasions, com una d'Ivan Gil a la mitja hora de joc amb un tir escorat des de l'esquerra que ha sortit fregant el pal de Parera, una de Bundu, que ha enviat la pilota fora molt desviada quan s'havia plantat sol contra el porter, o un tir de Carlos Martínez des de la frontal que ha pogut aturar el porter visitant.. Els locals gairebé no arribaven a porteria, i l'única ocasió ha estat un xut de Fausto TIenza des de camp propi que ha pogut atrapar Ratti sense problema en un duel que ha arribat sense gols al descans.A la represa, la història ha continuat igual, amb els tricolors dominant i provant a Parera, però amb un pas més endavant del Racing, que ho ha provat amb un tir de Fausto que ha hagut de treure Ratti, i que ho ha acabat aconseguint al 56 amb un gol de Pol Moreno a la sortida d'un córner en una jugada embolicada dins de l'àrea, i on el VAR ha hagut de revisar una possible mà de Fausto Tienza. A partir d'aquí el Racing s'ha dedicat a dedicar el resultat davant d'uns tricolors que generaven bé, però que no eren capaços de mostrar-se fins al tram final per empatar el partit. De fet, els visitants han mostrat el seu millor joc, i Arturo ha provat a Ratti a la sortida d'una falta directa. Hevel ha tingut la més clara per l'FC Andorra després d'una gran jugada individual, però la seva rematada final ha marxat per sobre del travesser, i l'última ha estat per Valera a l'afegit amb un tir que ha marxat també per sobre.Els tricolors estaven bolcats en atac, però no han pogut aprofitar cap de les ocasions que han generat al llarg del partit, i han acabat caient a casa contra els càntabres.