Prop d'un centenar d'inscrits a la Travessa Transfronterera

Actualitzada 04/11/2022 a les 14:35

Un total de 91 persones s'han inscrit per dur a terme demà dissabte 5 de novembre la Travessa Transfronterera-Camí de Retrobament que transcorrerà entre la Seu d'Urgell i Sant Julià de Lòria, segons informa l'organització. Tot i això, fins avui divendres, a les vuit del vespre, resten obertes les inscripcions presencials, tant al Palau d’Esports de la Seu com al LAUesport de Sant Julià i amb la recollida de dorsals.L'organització recorda que hi haurà servei d’autobús que sortirà del comú de Sant Julià de Lòria, tant a les 07:45 hores com a les 13:45 hores per baixar a la Seu d’Urgell. Pel que fa l’horari de les sortides dels dos recorreguts de la travessa, a les 09:00 hores sortirà el llarg (21km) des del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, mentre que el curt (10km), serà a les 10:00 hores des d’Arcavell. Un quart d’hora abans d’ambdues sortides tindrà lloc l’explicació de cada recorregut.A més, en aquesta novena edició, la travessa presenta dos nous recorreguts i recupera la competició diürna. El recorregut llarg de poc més de 20 quilòmetres i un de curt anomenat Xics de uns 9 i escaig. Si en les edicions anteriors el traçat -sempre que se sortia de la Seu- era la Seu d’Urgell, Estamariu, Bescaran, Naturland, Auvinyà, Aixirivall, Sant Julià de Lòria, enguany serà la Seu d’Urgell, Calbinyà, Arcavell, Juberri, Auvinyà, Aixirivall, Sant Julià de Lòria (a la plaça de la Germandat de la parròquia laurediana).