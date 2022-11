Maeva Estevez i Mario da Cruz tanquen l'estada d'entrenaments a Pitzal

Els integrants de l’equip de surf de neu de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) Maeva Estevez i Mario da Cruz van finalitzar l’estada d’entrenaments a l’estació austríaca de Pitzal, on van poder realitzar sessions de qualitat, amb algunes rondes, sortides, i fins i tot baixades completes, per tal de seguir agafant el ritme de cara a l’inici de la competició, que tindrà lloc a final de mes.



Els dos surfistes van ser a Pitzal juntament amb l’estructura de la RFEDI (Reial Federació Espanyola d’Esports d’Hivern), on van exercitar-se fins diumenge passat. Tant Estevez com Da Cruz són actualment al país gaudint