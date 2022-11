La selecció vol lluitar per disputar el Mundial A

Andorra s’inicia al campionat B però pot optar a pujar si acaba primera de grup

La selecció absoluta d’hoquei patins va marxar la matinada passada cap a l’Argentina, on dilluns debutarà als World Skate Games en la categoria intercontinental, l’equivalent al Mundial B. La principal novetat en aquesta cita serà el canvi de format, ja que el primer de cada grup de la segona categoria, on jugarà Andorra, disputarà un play-off contra l’últim de grup del Mundial A. En cas de triomf de l’equip de divisió inferior, aquest passaria a disputar les eliminatòries dintre del Mundial A amb potències com Espanya, l’Argentina o Portugal, mentre que si caigués seguiria lluitant pel títol del Mundial B.



