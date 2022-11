Espanya, Holanda i Hongria, rivals de la sub 19

Actualitzada 04/11/2022 a les 06:50

Espanya, Holanda i Hongria seran els rivals de la selecció masculina sub 19 de futbol sala a la ronda principal del Preeuropeu de la categoria del 21 al 26 de març de l’any vinent en una seu encara per determinar. El bon paper que van fer els nois d’Aitor Garcia al Preeuropeu de l’any passat els ha evitat disputar la ronda preliminar i accediran directament a la segona de les fases de classificació.El tècnic, Aitor Garcia, va manifestar després de conèixer els rivals que “estem aquí per mèrits propis, i tothom coneix aquestes seleccions i aquests països potents”, i va afegir que “Espanya és una potència en el futbol sala i ha guanyat els dos últims Europeus sub 19 i serà el gran rival a batre per tothom, Holanda serà una selecció molt dura i Hongria té un coeficient similar al nostre, potser serà el partit més igualat, però segur que és una selecció que també serà molt dura per a nosaltres”.