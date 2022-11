El gran dia d'Aguado

Actualitzada 03/11/2022 a les 06:41

Dimarts 1 de novembre del 2022 serà un dia que Marc Aguado no oblidarà mai. Després de tota una vida va poder complir el seu somni de jugar a La Romareda. Nascut a la capital aragonesa i fill del mite del conjunt blanc Xavi Aguado, el mig centre va anar pujant de categoria, fins al punt que va ser una de les peces clau amb el filial, fet que li va permetre debutar amb el primer equip en un duel de Copa del Rei contra el Nàstic.I dimarts, tot i que amb una altra samarreta, la de l’FC Andorra, va estrenar-se a l’estadi que tantes vegades havia visitat com a aficionat. La rebuda ja va ser de les bones, amb el públic aplaudint-lo mentre l’speaker anunciava les alineacions, però el moment àlgid va arribar al minut 73, quan, amb els tricolors guanyant 0 a 1, Aguado va ser substituït mentre tota La Romareda l’ovacionava i es posava dempeus, reconeixent-li el bon partit, i emplaçant-lo també per a la propera temporada, però en aquest cas amb la samarreta del Saragossa, amb qui va renovar fins al final de la temporada 2024-2025.La rebuda de la parròquia local va ser la cirereta a una gran tarda amb la victòria tricolor per 0 a 2. Aguado va explicar després del partit que “estava una mica nerviós, se m’ha posat la pell de gallina recordant tots els moments que he viscut amb la samarreta del Saragossa”, i va afegir que “tant de bo algun dia pugui repetir-ho amb el primer equip”. El migcampista, el més aclamat després del matx per fer-se fotos, va assenyalar que “tenia aquí tots els amics i la família, i estava gairebé més content per ells que per mi”.