Una topada deixa Raül Ferré cinquè i fora del podi

Actualitzada 02/11/2022 a les 06:49

El jove pilot de l’ACA Raül Ferré va acabar en la cinquena posició el cap de setmana al Circuit de Barcelona-Catalunya, després de patir un accident a les semifinals. Tot i lluitar pel podi en la darrera cita del FIA RX2e Rallycross Championship, Ferré va xocar just a la línia de meta. L’esforç de l’equip de mecànics i enginyers abans de la final no va ser suficient per deixar el cotxe a punt per a la darrera cursa. El pilot andorrà va explicar que “hem fet cinc carreres i hem arribat a les cinc finals. Hem marcat un molt bon ritme i hem tingut el podi a l’abast, però l’accident que hem patit ha condicionat la sortida a la final”. En aquest sentit, Ferré va afegir que “marxem amb un bon aprenentatge i tot el que hem viscut en aquest campionat, en cadascuna de les curses, serà clau per traçar el futur”.D’aquesta manera, amb la cita al circuit català, es va tancar la temporada de la categoria en què ha competit el jove pilot de l’ACA, la FIA RX2e Rallycross, que és l’avantsala del Mundial de ral·licròs.