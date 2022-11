L'FS Massana i el Carroi presentaran al·legacions

El comitè de competició recull els informes i dictaminarà demà

Els dos equips implicats en la batussa de dissabte a la Lliga Unida, l’FS La Massana i el CE Carroi, presentaran al·legacions al comitè de competició. De fet, l’entitat massanenca ja ha fet arribar a l’òrgan un informe on dona la seva versió dels fets però s’estima no realitzar encara cap valoració fins que competició no doni a conèixer el veredicte.



Per part seva, el Carroi també prefereix guardar silenci abans de saber quines conclusions extreu el comitè de competició al voltant dels fets de dissabte. El club presentarà aquest matí les al·legacions pertinents on recollirà el punt de vista del