Hèctor de Deus, campió d'Espanya precadet a la categoria -36 kg

Actualitzada 02/11/2022 a les 06:52

El taekwondo andorrà va estar present amb tres clubs del Principat a la 24a edició de l’Open internacional ciutat de Pontevedra, Campionat d’Espanya precadet, que es va celebrar al pavelló municipal. Hèctor de Deus es va proclamar campió d’Espanya en la categoria de -36 kg amb combats d’infart, molt emocionants, lluitats i de molta qualitat. Per part seva, Aina Sánchez va acabar com a subcampiona d’Espanya en la categoria de -33 kg. Així, els dos participants del Taekwondo Club Andorra, De Deus i Sánchez, van aconseguir arribar a la final i guanyar un or i una plata. Martina Pereira, del Taekwondo Club Principat (TCP), i Adrian Començanha, que milita al Taekwondo Club Ordino (TCO), van caure al primer combat però van deixar el torneig amb bones sensacions oferint actuacions més que notables.