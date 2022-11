Cop d'autoritat

Actualitzada 02/11/2022 a les 11:02

L’FC Andorra va sumar tres punts en un estadi de Primera com és La Romareda, després d’imposar-se 0 a 2 al Saragossa amb gols de Sinan Bakis i Carlos Martínez al final de la primera i la segona meitat, respectivament. Els tricolors, tot i que no van fer el partit més brillant del curs, van ser superiors en gairebé tot el matx i van acabar trencant el partit en moments clau, quan més a prop semblava estar el gol del conjunt local, esperonat per La Roma­reda.Sarabia va optar d’entrada per la variant dels tres centrals i van ser els locals els que ven començar collant, amb una falta lateral en què Lizoain va quedar-se a mitja sortida, i posteriorment amb una pèrdua de Marmol en zona compromesa, però a poc a poc els tricolors van anar prenent les mides de la imponent Romareda i van poder acostar-se a la porteria de Cristian Álvarez. Les llargues possessions dels homes d’Eder Sarabia desesperaven la parròquia local, tot i que la sensació de perill era més latent quan eren els aragonesos els que rondaven la porteria contrària. La primera ocasió clara va ser per a l’FC Andorra amb un xut de Molina que va marxar alt després d’una passada de la mort d’Alti, i va respondre el Saragossa amb una arribada encara més clara amb un 1 contra 1 de Giuliano Simeone que Lizoain va treure amb el peu. El canari va tornar a salvar el gol local amb una mà espectacular a xut de Mollejo, però quan més rondaven el gol els locals, coses del futbol, va arribar la diana tricolor. Bakis va aprofitar una errada aragonesa en la marca a la sortida d’un córner servit per Pampín per posar el cap i fer emmudir a La Romareda just abans del descans.A la represa, el duel va arrencar mogut, amb un parell d’accions de perill tricolor per desesperar el públic local, i amb un gol anul·lat a Simeone per fora de joc. Els tricolors van anar aguantant sense estar gaire compromesos en quasi cap moment, mentre l’estadi anava demanant dimissions de l’entrenador i el director esportiu. Veient la reacció del públic, semblava que els tricolors estiguessin golejant, però al final el Saragossa estava a només un gol. I no va ser per maneres de provar-ho, perquè en el tram final els homes de Carcedo van intentar-ho de diverses maneres, amb un xut llunyà que va sortir fora, amb una arribada de Simeone per l’esquerra que va sortir fregant el pal o amb una falta directa servida per Eugeni. Però la victòria no podia escapar-se i no tan sols no va fer-ho, sinó que va acabar sent més àmplia i tot gràcies al gol de Carlos Martínez al temps afegit, que va fer esclatar de joia l’equip i la cinquantena d’aficionats tricolors que ocupaven un dels córners superiors de La Romareda, que van veure com el club sumava la segona victòria seguida.Els tricolors tornen a prendre aire respecte a la zona baixa i dissabte buscaran tancar la setmana magnífica amb la tercera victòria en tres duels, en aquest cas contra el Racing a casa.