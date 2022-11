Tony Cachafeiro frega el doble podi en el final de temporada

Actualitzada 01/11/2022 a les 06:55

El pilot andorrà Tony Cachafeiro va posar el punt final als campionats regionals valencià i català i ja està plenamentcentrat en la pugna pel títol del regional murcià. El campionat valencià i el català van compartir escenari i sobre el kartòdrom internacional Lucas Guerrer de Chiva, a l’oest de València, la mateixa carrera va computar per a tots els participants per al certamen valencià i per a alguns d’ells, entre els quals Cachafeiro, els mateixos resultats van valer per al català. A la seva tercera prova amb l’equip Kart Republic, l’andorrà va finalitzar en quarta posició les dues curses que van computar per al campionat català, i va ser 12è en ambdues ocasions per al valencià. Per al pilot els resultats van ser molt bons, però les sensacions encara millors.