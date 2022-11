Maric, seriós dubte per al partit contra el Burgos

Actualitzada 01/11/2022 a les 07:04

La derrota del MoraBanc Andorra a la pista del Zunder Palència va portar, de retruc, una segona mala notícia per a l’equip de Natxo Lezkano. Va ser la lesió del pivot Marin Maric, que només va estar tres minuts a la pista i ja no va participar més per una rebrincada al turmell dret. En principi demà o dijous es coneixerà l’abast exacte de la lesió i la gravetat de la mateixa, en obtenir els resultats de les proves. De moment, la seva participació al partit de dissabte al Poliesportiu contra el San Pablo Burgos, un dels més esperats de la temporada, està seriosament compromesa. Maric estava sent, sens dubte, un dels jugadors més valuosos i més determinants del MoraBanc aquest inici de temporada i la seva absència, si s’allarga, serà molt important. En funció del diagnòstic i el temps que el pivot romangui de baixa, el club podria estudiar la possibilitat de realitzar la incorporació d’algun temporer. De fet, Maric no és l’únic inquilí de la infermeria tricolor, ja que Rafa Luz no va jugar a Palència i no es pot assegurar la seva presència per l’enfrontament contra el Burgos. Es tracta de dues baixes de pes i de dos jugadors determinants en els plans del tècnic del MoraBanc de cara a mantenir el bon to i les aspiracions. Sense ells, l’equip tricolor va patir una davallada en el joc i la primera derrota.