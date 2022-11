Actualitzada 01/11/2022 a les 06:57

Els dos equips implicats en la batussa de dissabte a la Lliga Unida, l’FS La Massana i el CE Carroi, disposen ara de 24 hores per presentar al·legacions. Avui és dia festiu i, per tant, el termini s’allarga fins demà per, si s’escau, donar a conèixer al comitè la seva versió. Dijous, Competició donarà el veredicte i quines són les sancions.