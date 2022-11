L’FC Andorra repta aquesta tarda el Saragossa a La Romareda, un dels estadis mítics de la categoria

Amb la consigna de donar continuïtat a la victòria contra la Ponferradina a l’Estadi Nacional i tornar a agafar velocitat de creuer, l’FC Andorra desafia aquesta tarda (16.15 hores) tot un històric, el Reial Saragossa. L’equip tricolor trepitjarà la gespa d’un recinte mític, esplèndid i disputarà un nou partit contra un altre dels molts rivals d’antiga soca que militen a la Segona Divisió A. Per a l’Andorra visitar un rival de campanetes com el Saragossa i un camp com La Romareda és un exemple ben gràfic per entendre l’evolució del club en només quatre anys.



L’entrenador tricolor, Eder Sarabia, va destacar