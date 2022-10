Xavi Cardelús tanca el curs amb un quart lloc a Xest

Actualitzada 31/10/2022 a les 12:10

Xavi Cardelús es va classificar en la quarta posició a l’última prova de la temporada del Moto2 European Championship, que va tenir el Circuit Ricardo Tormo de Xest (València) com a escenari. En l’única cursa que els pilots de la categoria tenien programada per a aquest cap de setmana, el de Promoracing estava situat a la segona fila de la graella després de classificar-se sisè i, tot i fer una bona sortida, va cedir una posició per passar setè al final de la primera volta.Al llarg del primer terç de la prova, la cursa de l’andorrà es va centrar a recuperar posicions i acostar-se als líders i va marcar una volta ràpida d’1’35.94, que només va ser superada per una dècima de segon al llarg de la resta de la cursa. A la vuitena volta es va col·locar quart, però l’esforç de la primera part li va començar a passar factura, tant pel que fa al desgast dels neumàtics com el cansament als braços. Finalment, va acabar quart, a poc més de dos segons i mig del tercer i a cinc segons del guanyador. Cardelús va comentar que “és clar que l’objectiu era el podi, però el quart lloc és un bon resultat tenint en compte com ha anat la cursa”.