L'Inter es desfà de l'Engordany i comença a guanyar terreny

Actualitzada 31/10/2022 a les 12:10

El retorn d’Otger Canals a la banqueta ha suposat una sacsejada brutal per als interessos de l’Inter Escaldes. Immersos en mil dubtes i un sotrac de resultats que van portar el tres cops campió de la Lliga Multisegur a prescindir de Juan Velasco i fora dels llocs de play-off pel títol. Dues victòries consecutives han atorgat als escaldencs l’opció de tornar entre els capdavanters, tot i que encara lluny del líder, l’Atlètic Escaldes.L’Inter es va desfer de l’Engordany (0-3) amb dos gols d’Artigas -nou pitxitxi del campionat- i un de Domi Berlanga i reprenent el fil més recognoscible, en un partit on van ser clarament superiors a un Engordany que fa tres jornades que no guanya. L’Atlètic Escaldes, per part seva, continua marcant territori i ahir va golejar (5-1) el cuer Sant Julià amb dos gols d’Àlex Martínez, i un de Rodri, Víctor Pérez i Guillaume. En un partit per la lluita en la part baixa, la Penya d’Andorra va sumar la primera victòria de la temporada davant l’FC Ordino (1-0), a qui van superar per un solitari gol d’Àlex Briega en el tram final del compromís.La setena jornada de la Lliga Multisegur la va tancar el derbi entre l’FC Santa Coloma i la UE Santa Coloma, en un partit molt igualat que es va decidir a la segona part. Després d’uns primers 45 minuts intensos, amb algunes ocasions clares a totes dues porteries, es va arribar al descans amb empat sense gols. A la represa, el to del partit no només no va variar, sinó que va ser d’infart. Quan faltaven cinc minuts per al final, el central de la UE, l’internacional Christian Garcia, que tornava després d’una lesió, va donar els tres punts al seu equip i col·loca segons els de Boris Antón.