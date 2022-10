Kike Pisco finalitza en el 38è lloc als FMG de Marsella

Actualitzada 31/10/2022 a les 06:56

El representant andorrà als FIA Motorsport Games, Octavio Kike Pisco, va finalitzar en el 38è lloc de la classificació general d’un total de 57 països que es van aplegar a Marsella per disputar l’eSports Fanatec Cup. L’escenari de les proves va ser el circuit Paul Ricard-SRO Race Center, concretament, el Mistral Hall, per a la disciplina de motorsport digital, i la plataforma de competició va ser Assetto Corsa Competizione.El representat andorrà va triar com a cotxe de competició el Porsche 911II GT3 R. Pisco va explicar que “hem treballat molt per arribar-hi i no només hem aconseguit l’experiència de la preparació, sinó també l’experiència de participar en un esdeveniment internacional d’aquesta magnitud, a l’hora de saber en quin nivell competitiu som”.