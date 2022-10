Actualitzada 31/10/2022 a les 11:02

REPORTATGE

El somriure de ‘Charly’



Era molt difícil per a l’heroi del partit contra la Ponferradina, Carlos Martínez, poder dissimular la seva felicitat. “Un dels dies més feliços de la meva vida com a futbolista, però va més enllà dels gols”, va explicar visiblement emocionat.



Moments abans, al mateix vestidor, Charly havia compartit amb els seus companys el hat trick aconseguit contra la Ponfe i va comentar que "veure l'equip com s'alegra per tu, com venen tots i cada un a dir-te que m'ho mereixia i gairebé em sento més feliç de veure com soc d'estimat al vestidor que pels gols". El davanter va reconèixer que no ho estava passant gaire bé, ja que encara no havia vist porteria, i que l'actuació de dissabte no va ser res més que el premi a l'esforç. "Cada partit és diferent i és evident que s'ha apujat el nivell. Això és Segona A, els equips ens coneixen més i tot costa més". En aquest sentit, va deixar clar que "no diria que la sequera golejadora em provoqués ansietat ni em preocupés, però sí que em feia pensar perquè he viscut tota la vida de fer gols i quan no en fas la confiança sí que queda afectada. Aquests tres gols m'aniran molt bé per continuar creient en mi". Curiosament, en aquest primer any a l'elit en tota la seva carrera, Carlos Martínez va assegurar que "des que vam pujar a Segona A m'ho prenc més seriosament que altres anys, treballo més que altres anys, m'hi esforço més que altres anys i m'ha costat més trobar la recompensa". "Els davanters vivim del gol, i la confiança no és la mateixa quan en fas que quan no", va insistir. A nivell col·lectiu, el davanter va indicar que "fèiem partits molt bons, tot i que els darrers resultats no ens havien acompanyat. A Vila-real vam tenir moltes ocasions, i molt clares, i ara perquè sí que han entrat sembla que s'hagi jugat millor, però no és així". S'acostuma a dir que el gol arriba per ratxes i després de 12 jornades sense marcar, Carlos Martínez ho va fer amb escreix.

Sense temps per pair la victòria de dissabte contra la Ponfer-radina a l’Estadi Nacional, amb el hat trick de Carlos Martínez, l’FC Andorra ja té el cap posat en el partit de demà a La Romareda davant el Reial Saragossa. Un triomf, l’aconseguit contra l’equip lleonès, que mereixia una lectura, tot i que fos a correcuita, i, sobretot, per significar frenar la ratxa de tres derrotes consecutives i quatre partits sense marcar.Una tendència que el tècnic tricolor, Eder Sarabia, torna a deixar clara que era certament enganyosa. “Als darrers partits havíem merescut més del que havíem aconseguit i contra la Ponferradina el primer gol, segurament, va generar un context ben diferent del que ells volien plantejar”. L’entrenador basc es mostra “molt content” pel darrer triomf i va recordar que “com que no em centro només en el resultat, hi ha certes coses que no es van fer bé i hem de millorar”. Tot i l’exigència de la competició i el poc temps per digerir qualsevol resultat, Sarabia insisteix que ara tocava “gaudir d’una victòria que ens ha de donar força”. A banda de Carlos Martínez, el triomf contra la Ponfe va portar el segell d’Almpanis. L’extrem grec va originar les tres dianes de l’Andorra amb una assistència, un xut que el porter visitant va rebutjar i va aprofitar Carlos i una jugada espectacular trencant dos cops la cintura d’un defensa de la Ponferradina abans d’habilitar Hevel. “Alba s’ho mereix tot. Fins i tot, crec que ens està donant molt més del que esperàvem d’ell i me n’alegro una barbaritat”.L’estretor del calendari obliga l’FC Andorra a cordar-se el cinturó i no relaxar-se. Fins i tot, després del compromís contra la Ponferradina, els suplents i els qui havien tingut pocs minuts ja van treballar a la gespa de l’Estadi Nacional pensant en l’imminent compromís de lliga, demà a La Romareda davant el Saragossa. “Això no para i ja tenim al cap com poder fer mal al Saragossa, en un camp que només he visitat un cop però que em transporta als partits de copa dels aragonesos o quan el meu pare va jugar allà estant a l’Athletic i al Logro-nyès”, explica Sarabia. L’equip de Juan Carlos Carcedo ve de gua-nyar el Tenerife a domicili i acostuma a exhibir un gran to a casa. S’espera que el tècnic tricolor, tenint en compte que som en una setmana de tres partits, introdueixi molts canvis en l’equip.