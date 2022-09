Oriol Martínez, segon a la consolació de l'Europeu

Actualitzada 01/09/2022 a les 06:47

Oriol Martínez va finalitzar en la segona posició de la fase de consolació de l’Europeu sub 13 que es va celebrar a Schiltigheim (França). L’andorrà no es va poder classificar per poc per al quadre final i va guanyar quatre partits i en va perdre un a la consolació, quedant eliminat.