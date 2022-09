L'exporter de l'Espanyol Carlos Kameni fitxa per la UE Santa Coloma

Actualitzada 01/09/2022 a les 06:44

Carlos Idriss Kameni, porter camerunès que va militar vuit temporades a l’RCD Espanyol i cinc al Màlaga, entre altres equips, és el fitxatge mediàtic de la UE Santa Coloma.L'equip dirigit per Boris Antón ha reclutat els internacionals Emili, Ludo i Christian García, i signa ara Kameni, de 38 anys, com la cirereta d’un nou projecte molt ambiciós i on els colomencs no volen renunciar a res.El veterà porter camerunès va guanyar una Copa del Rei (2006) i va ser subcampió de la UEFA amb l’Espanyol (2007), va jugar la Champions League amb el Màlaga (2012-2013) i l’Europa League amb el Fenerbahçe turc (2017-2018). Kameni es trobava sense equip actualment i la seva darrera experiència havia estat a l’Association Sportive Arta/Solar 7 de Yibuti. El porter camerunès espera poder jugar el màxim de partits possible amb la UE Santa Coloma i mantenir les opcions de poder anar al Mundial de Qatar amb Camerun com a tercer porter. Kameni lluitarà per un lloc a la porteria colomenca amb Jacobo Martínez, un altre dels fitxatges, procedent del Villaviciosa madrileny.