Vicky Jiménez afronta Chennai i Seül al setembre

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:53

Vicky Jiménez ja té clar el planning immediat i el calendari de tornejos per al mes de setembre. Després de caure eliminada en la qualy de l’US Open, l’andorrana ha definit el proper full de ruta, que començarà a l’Índia, amb el WTA 250 de Chennai. Posteriorment, Jiménez es desplaçarà a Corea del Sud per disputar la prèvia del WTA 250 de Seül i, a final de mes, si no hi ha canvi de plans de darrera hora, l’andorrana participarà a l’ITF 60 de Sant Sebastià, l’Open internacional a terres guipuscoanes.