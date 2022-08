L'FC Andorra fa oficial el fitxatge de Mika Mármol

Actualitzada 31/08/2022 a les 06:49

L’FC Andorra va anunciar ahir l’arribada del central esquerrà del Barça Atlètic Mika Mármol. El jugador de Terrassa tanca la defensa tricolor per a la present temporada i s’ha compromès amb el club fins al 2024. El futbolista, de 21 anys, és un lateral reconvertit en central “amb molt bona sortida de pilota, qualitat tècnica i contundent en el cos a cos”, tal com va assenyalar el club en un comunicat. Mármol no té experiència a la Segona Divisió A, l’any passat va liderar la defensa del filial blaugrana a Primera RFEF amb 35 partits, però va arribar a debutar, tot i que de manera anecdòtica, amb el primer equip del Barça, al Coliseum Alfonso Pérez davant el Getafe. Amb Mika Mármol ja a Andorra, avui mateix ja s’entrenarà amb els nous companys, la direcció esportiva segueix treballant per poder tancar tres reforços més. El mercat es tanca demà a les 23.59 hores i les necessitats de l’equip tricolor fan que fins al darrer sospir no es decideixin els darrers noms a incorporar-se a la plantilla. Peritades les primeres tres jornades de lliga, la intenció del club és poder tancar un extrem i dos davanters centre.