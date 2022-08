La selecció femenina juga dissabte contra Liechtenstein

Actualitzada 30/08/2022 a les 06:51

La selecció femenina jugarà dissabte a les 18.00 hores davant Liechtenstein un partit amistós de preparació a les instal·lacions de la Borda Mateu.Dissabte, les noies de José Antonio Martín van perdre en un altre assaig davant el Girona FC per 2 a 0 en un partit en què el seleccionador va voler provar les jugadores en altres posicions i en què també va buscar donar minuts a les menys habituals. No obstant això, va ser un duel que va agafar l’equip en plena pretemporada en què la calor va ser protagonista. Sobre la gespa, Andorra va gaudir d’ocasions molt clares a la primera meitat, com dos 1 contra 1 que l’equip no va poder materialitzar. Després, a la segona part, les catalanes sí que van poder resoldre les ocasions. Maria Peña va inaugurar el marcador al minut 52 i Maria Domínguez va fer el segon al 57. Tot i el resultat, Martín fa un bon balanç i va explicar que “les sensacions són bones. Han sortit bé moltes coses que havíem treballat, així que, tot i la derrota, ha estat un bon test”.