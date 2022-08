Actualitzada 30/08/2022 a les 06:54

L’Enfaf ja coneix el calendari per a la propera temporada a la Tercera Divisió Nacional. El primer rival serà el Salou, que visitarà el pavelló de la Massana l’1 d’octubre i on l’equip que dirigeix Jona Pérez voldrà sumar la primera victòria. L’Enfaf, que ha començat els entrenaments amb tres fitxatges, té com a objectiu prioritari la permanència.