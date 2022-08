Dos gols de Marc Cardona, un de penal a l’ocàs, sentencien un voluntariós però innocu FC Andorra a Las Palmas

Coneixedors que el trànsit per la Segona Divisió A no serà, ni de bon tros, flors i violes, a l’FC Andorra li falta mala llet i, sobretot, ullal. En un partit amb molta medul·la, esforçat i volent ser protagonista, l’equip tricolor va tornar a expe­ri­mentar la importància dels detalls i de quina manera es paguen al futbol d’elit. Marc Cardona, amb un gol a cada acte, va esdevenir l’escrivà de la UD Las Palmas, encarregat d’aplicar als tricolors la segona derrota consecutiva de la temporada (2-0).



Cicatritzada la ferida de Gijón, Sarabia va sacsejar la pissarra i va presentar Ratti per